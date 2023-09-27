بيسألني عن طريقة الجماع مع جوزي.. تفاصيل اعتداء مسن على زوجة نجله

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاعتداء على زوجة نجله، وأيدت حكم الحبس الصادر ضده لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد السمادوني، ومحمد خيري الشرنوبي، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۸۵۸۷ لسنة ۲۰۲۱ قسم أول المنصورةن بالحبس لمدة عامين مع الشغل في الاتهامات الموجه ضده.

شهادة المجني عليها من والد زوجها

وشهدت المجني عليها أمام المجني عليها، بأنه على أثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها ابن المتهم فقد راح الأخير يراودها عن نفسها وفوجئت به يدخل مسكنها ويحتضنها من الخلف ويلامس بجسمه مؤخراها ووضع يدع على ثدييها، ولما صدته راح يرسل لها بكثافة رسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" يسألها عن طريقة جماع زوجها لها ودعوتها إلى علاقة جنسية معه.

وأدلى والد المجني عليها في شهادته أنه على أثر إبلاغه بانهيار ابنته المجني عليها وسقوطها أرضا فقد هرع إليها وعلم منها أن المتهم - حماها - هتك عرضها في مسكنها ويراودها عن نفسها ويرسل إليها رسائل جنسية.

اتهامات النيابة العامة ضد المتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم “ الباز.ا” البالغ من العمر 56 عامًا، عامل، أنه اعتدى على المجني عليها زوجة نجله بأن لامس مواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تحرش بالمجني عليها سالفة الذكر، وذلك بالتعرض لها في مكان خاص وسيط إلكتروني على تطبيق تواصل الاجتماعي واتس اب، وذلك بإتيان إيحاءات جنسية لها بقصد الحصول على منفعة جنسية منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم من النيابة العامة أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها سالفة الذكر عدة رسائل بكثافة عبر وسيط الكتروني تطبيق تواصل الاجتماعي واتس اب، مما ينتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استخدام وسائل الاتصالات.

حيثيات الحكم

وجاء بحيثيات المحكمة حسبما استقر في يقينها ومن واقع التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن حما المجني عليها استغل الخلافات الزوجية الدائرة بين الأخيرة وزوجها، وهو نجله، وراح يراودها عن نفسها من دون جدوى فقصد مسكنها وباغتها باحتضانها من الخلف فلامس بجسمه مؤخرتها ووضع يده على ثدييها ولما نهرته راح برسل لها بكثافة رسائل ضاق بها صدرها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب" يسألها فيها عن كيفية جماع ابنه لها ودعوتها إلى علاقة جنسية معه.

وبمطالعة المحكمة للرسائل سالفة الذكر تبين أن المتهم يسأل المجني عليها عن عدد مرات جماعها مع زوجها، وهي تتعجب منها وترفض الحديث في هذا الأمر، وتعاتبه لاحتضانه لها في مسكنها ووضع يده على ثدييها، وحيث إن المتهم إذ سئل في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة صمم على الإنكار.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة “الباز ” بالحبس مع الشغل سنتين والزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوي المدنيه بإحالتها إلي المحكمة المدنية المختصه.