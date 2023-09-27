الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب عرابة أبيدوس بالبلينا

نظم مركز شباب أبيدوس التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ندوة دينية للإحتفال بالمولد النبوى الشريف ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





وتهدف الندوة إلى تنمية المفاهيم الصحيحة للإسلام والدور الذى قام به رسول الله صل الله عليه وسلم في اعمار الارض ونشر رسالة الإسلام في شتى بقاع الأرض كما تم تناول أخلاق الرسول الكريم منذ بداية دعوته وكيفية تعامله مع كفار قريش واليهود وكذلك ردود أفعاله ضد كل ما كان يعرض له من كافة أنواع الايذاء اللفظي والجسدي .





كما تناولت الندوة الأحداث التاريخية التي حدثت يوم مولده صل الله عليه وسلم في بلاد الفرس والروم والجزيرة العربية ونشأته منذ طفولته بمكة المكرمة والألقاب التي أطلقها عليها الكفار قبل بعثته ومنها الصادق الأمين .





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدور الديني الذى تقوم به مراكز الشباب في الأنشطة والفعاليات المختلفة بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الندوات الدينية في كافة المناسبات .





وفي سياق متصل نفذ مركز شباب مدينه سوهاج التابع لإدارة شباب سوهاج مسابقة ثقافية لكتابة الأبحاث عن رفاعة رافع الطهطاوي وذلك ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





تناولت الأبحاث المقدمة من المشاركين عدد من النقاط منها التعرف على نشاته وسيرته ومع التراث وأهم اعماله وكتب ودراسات عنه وصلات خارجية واهم الترجمات التي قام بها رفاعه الطهطاوي وأهم مولفاته.