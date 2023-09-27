عاجل
موظف ينهي حياة زميلته ضربًا بالنار داخل جامعة القاهرة الثقافة تعلن عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة لعام 2024
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ مبادرة مطمئن بمدرسة برديس الرسمية للغات بالبلينا

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية، جنوب محافظة سوهاج، بحسن تنفيذ المبادرة المتميزة (مطمئن بمدرستي)، التي أطلقتها الإدارة، استعدادا لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، بمدرسة برديس الرسمية للغات بقيادة رأفت عبد الحميد خليل، بحضور كل من: هناء محمد موجه أول رياض الأطفال بالإدارة، ورشا حسين موجه رياض الأطفال .


 

وقال مدير عام الإدارة وأضاف، أن الهدف من هذه المبادرة التي اطلقتها الإدارة هو تهيئة المناخ المناسب والملائم لأبنائنا التلاميذ بالصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لبدء عام دراسي جديد ، كما أن المبادرة تهدف إلي إدخال السعادة والطمأنينة في نفوس التلاميذ منذ اليوم الأول لدخولهم للمدرسة ، بالإضافة إلي ممارسة بعض من الفعاليات والأنشطة التربوية لخلق نوع من المحبة والألفة بين التلاميذ والمعلمين. 


 

كما أكد أسامة المشنب، بأن ماقدمته مدرسة برديس الرسمية للغات، نموذج يحتذي لأنه ينم عن جهود كبيرة بذلت من توجيه رياض الاطفال بالإدارة، ومشرفي الروضة ومعلماتها المجتهدات، وهو ما يستحق منا كل ثناء وتقدير، ويساهم بقدر كبير في تحقيق مانصبو إليه من أهداف في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م ، ونتمني التوفيق لجميع مدارس الإدارة بمختلف المراحل التعليمية.

الجريدة الورقية