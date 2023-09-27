تنفيذ مبادرة مطمئن بمدرسة برديس الرسمية للغات بالبلينا

أشاد أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية، جنوب محافظة سوهاج، بحسن تنفيذ المبادرة المتميزة (مطمئن بمدرستي)، التي أطلقتها الإدارة، استعدادا لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، بمدرسة برديس الرسمية للغات بقيادة رأفت عبد الحميد خليل، بحضور كل من: هناء محمد موجه أول رياض الأطفال بالإدارة، ورشا حسين موجه رياض الأطفال .





وقال مدير عام الإدارة وأضاف، أن الهدف من هذه المبادرة التي اطلقتها الإدارة هو تهيئة المناخ المناسب والملائم لأبنائنا التلاميذ بالصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لبدء عام دراسي جديد ، كما أن المبادرة تهدف إلي إدخال السعادة والطمأنينة في نفوس التلاميذ منذ اليوم الأول لدخولهم للمدرسة ، بالإضافة إلي ممارسة بعض من الفعاليات والأنشطة التربوية لخلق نوع من المحبة والألفة بين التلاميذ والمعلمين.





كما أكد أسامة المشنب، بأن ماقدمته مدرسة برديس الرسمية للغات، نموذج يحتذي لأنه ينم عن جهود كبيرة بذلت من توجيه رياض الاطفال بالإدارة، ومشرفي الروضة ومعلماتها المجتهدات، وهو ما يستحق منا كل ثناء وتقدير، ويساهم بقدر كبير في تحقيق مانصبو إليه من أهداف في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م ، ونتمني التوفيق لجميع مدارس الإدارة بمختلف المراحل التعليمية.