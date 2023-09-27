خطوات إضافة المواليد الجدد 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

إضافة المواليد على البطاقات التموينية.. يبحث العديد من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين بالأخص بعد فتح باب إضافة المواليد إلى بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخيارات أمام المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية لإضافة مواليد أبنائهم على البطاقات التموينية الموجودة بالفعل أو البطاقات التموينية المستخرجة حديثًا، وذلك من خلال التوجه لمكاتب التموين أو تصفح موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وتشترط الوزارة ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، وبهذا لا تسمح الوزارة بإضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة.



الفئات المستحقة خدمة إضافة مواليد

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

زوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

أبناء المرأة المعيلة والأرملة.

أبناء العمالة غير المنتظمة.

أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

أن يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية عبر "بوابة منصة مصر الرقمية"

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

تسجيل رقم الهاتف.

تسجيل الرقم القومي.

الحصول على بيانات الرقم السري.

اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية