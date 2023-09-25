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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التموين تضخ كميات كبيرة من الأرز بمنافذها بأسعار مخفضة

منافذ التموين
منافذ التموين

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وذلك بهدف زيادة المعروض في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 كيلو الأرز الأبيض المحلى

وطرحت الوزارة كيلو الأرز الأبيض المحلى بسعر 22 جنيها، والكيلو من الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيها، وهو أقل من سعر الأرز في الأسواق الأخرى.

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كما أعلنت الوزارة عن توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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