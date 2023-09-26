التموين تكشف عن بشرى بشأن أزمة السكر (فيديو)

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك تذبذبا في أسعار السكر بالأسواق، مضيفا أن سعر السكر ارتفع ووصل إلى 38 جنيها للكيلو لـ السكر الحر.

أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية 20 جنيها

وأضاف هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية 20 جنيها، وهذه الأزمة يتنتهي خلال يومين.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية: “لا يوجد لدينا أزمة في السكر نهائيا”، مردفا: " 65 مليون مواطن يحصلون على السكر مجانا على بطاقة التموين.