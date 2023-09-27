تموين المنيا.. ضبط 90 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 90 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 90 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 84 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 6 مخالفات (بيع بأزيد من السعر- مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة ، بغرض المضاربة ، أو الاحتكار ، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.