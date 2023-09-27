ضبط 100 كجم أسماك ولحوم فاسدة بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ،بالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية ،و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت

عن ضبط 2 طن أسمدة زراعية ( أكسيد ماغنسيوم) مجهولة المصدر، و كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مغشوشة و مجهولة المصدر ،و 7 بدالين تموينين لتصرفهم فى كميات كبيرة من السلع التموينية، كما تم تحرير11 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسميبدمنهور والنوبارية

وبحملات مماثلة بمراكز أبو حمص و حوش عيسى وادكو تم ضبط مخبز سياحى لحيازته سكر و دقيق مجهول المصدر و بدال تموينى لتوقفه عن النشاط كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بالاضافة لضبط 15مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 125عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و64 لتر زيت محرك سيارات منتهى الصلاحية و14كجم كبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي كما تم تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وبمركزى وادى النطرون وكفر الدوار تم ضبط 100كجم أسماك ولحوم مفرومة وكبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية و محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .