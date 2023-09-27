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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان وكالياري.. موعد المباراة والقناة الناقلة في الدوري الإيطالي

ميلان وكالياري
ميلان وكالياري

يلتقي فريقا ميلان وكالياري مساء اليوم، فى لقاء الجولة السابعة الذى يحمع الفريقين سردينيا أرينا ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

ويخوض فريقا ميلان وكالياري مباراة اليوم، بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري

وتذاع مباراة ميلان وكالياري بالجولة السابعة اليوم، عبر قنوات: 

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Sky Sport Calcio 1

Match Football 1

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