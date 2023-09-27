ميلان وكالياري.. موعد المباراة والقناة الناقلة في الدوري الإيطالي

يلتقي فريقا ميلان وكالياري مساء اليوم، فى لقاء الجولة السابعة الذى يحمع الفريقين سردينيا أرينا ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

ويخوض فريقا ميلان وكالياري مباراة اليوم، بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري

وتذاع مباراة ميلان وكالياري بالجولة السابعة اليوم، عبر قنوات:

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Sky Sport Calcio 1

Match Football 1