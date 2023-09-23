الدوري الإيطالي يهنيء السعودية باليوم الوطني الـ 93

أرسل الدوري الإيطالي تهنئته للمملكة العربية العربية السعودية اليوم السبت، بمناسبة احتفالها باليوم الوطني الـ 93، والذي تحتفل به المملكة في يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري 2023.

الدوري الإيطالي يهنيء السعودي باليوم الوطني:

تحتفل المملكة بمرور الذكرى رقم 93 على توحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وتوافدت النهائي على المملكة من هيئات رياضية عالمية من الدوري الإسباني والإيطالي وأندية نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وشباب الأهلي الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العربية ومعها صورة لعدد من نجوم الدوري الإيطالي يرتدون اللباس العربي، وكتب على الصورة: "سارعي للمجد والعلياء.. كل عام والمملكة العربية في خير وازدهار".

ورد الحساب الرسمي للدوري السعودي على تهنئة الدوري الإيطالي، وكتب شكرًا لمشاعركم الطيبه.

تواجد في الصورة التي نشرها الدوري الإيطالي للتهنئه باليوم الوطني السعودي الـ 93 أبرز نجوم الكالتشيو على رأسهم الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب روما ولياو نجم نادي ميلان و النيجيري فيكتو أوسيمين لاعب نابولي، وهم يجلسون تحت علم المملكة ويتناولون القهوة العربية.