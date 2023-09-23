فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ساسولو، المقرر لها على ملعب ستاد تريكولوري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ساسولو

ويقود فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس لمواجهة ساسولو ومعه كييزا في خط الهجوم، وجاء التشطيل مكون من:-

في حراسة المرمى تشيزني، دانيلو وجاتي وبريمير وماكيني وميريتي ولوكاتيلي وأدريان رابيو وكييزا وكوستيتش وفلاهوفيتش.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الإيطالي برصيد 10 نقاط ويمتلك البيانكونيري ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة، على الجانب الأخر يحتل ساسولو المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.