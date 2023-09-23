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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساسولو يضرب يوفنتوس برباعية قاسية في الدوري الإيطالي

ساسولو أمام يوفنتوس
ساسولو أمام يوفنتوس

حقق فريق نادي ساسولو الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين على نظيره يوفنتوس، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد تريكولوري، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023 – 2024.

لقاء درامي.. ساسولو يُلحِق الهزيمة الأولى بـ يوفنتوس

افتتح اللاعب أرماند لورينتي التسجيل في الدقيقة 12 لصالح ساسولو، وفي الدقيقة 21 من نفس الشوط اخطأ اللاعب ماتياس فينا مدافع الأخضر والأسود في مرماه ليحرز هدف التعادل ليوفنتوس، ثم يعود اللاعب دومينيكو بيراردي ويسجل هدف التقدم من جديد لفريقه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني تعادل اللاعب فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 78، قبل أن يكون ساسولو ليفرض التقدم من جديد وللمرة الثالثة في اللقاء هذه المرة عن طريق أندريا بينامونتي في الدقيقة 82، واختتم التهديف في اللقاء اللاعب فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 95 بهدف تأكيد الانتصار للمنافس.

بتلك النتيجة يكون نادي ساسولو قد حقق الانتصار الثاني هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر من الترتيب، على الجانب الأخر يتوقف رصيد نادي يوفنتوس عن 10 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب متلقيًا الهزيمة الأولى.

مباراة يوفنتوس المقبلة ستكون أمام نادي ليتشي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد يوفنتوس في تمام الساعة العاشضرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة ساسولو المقبلة أمام فريق إنتر ميلان يوم الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتسا في العاشرة إلا ربع.

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