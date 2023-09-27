سيد عبد الحفيظ: شرف لأي أحد تمثيل الأهلي وتحت أمر النادي في أي وقت

أكد سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي مدير الكرة السابق، أن تمثيل المارد الأحمر في أي منصب شرف، مشيرًا إلى أنه تحت أمر النادي في أي وقت.

وشدد عبد الحفيظ على أن فترة عمله في المارد الأحمر راضٍ عنها تمامًا، حيث أوضح أنه لو لم يكن متوجدًا في النادي فأنه سيكون فخورًا يهذه الفترة التي قضاها.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:"ليس لدي علم بما سيحدث في الغد، فالأهلي مسؤولية كبيرة جدًا، وشرف لأي أحد أنه يمثل النادي الأهلي في أي منصب كان وتحت أمر النادي في أي وقت".

وتابع: "انا راضٍ جدًا بفترة عملي في النادي، لو ربنا أراد أن أكون متواجداً فهذا شيء يسعدني، لو لم أكن متواجداً فسأكون فخوراً بفترتي مع الأهلي".

وأكمل: "لدي رغبة خلال الفترة المقبلة أن يكون لي فكر مختلف عن فترتي الماضية، ولا أميل للعمل في الجانب الإعلامي والظهور بشكل يومي في برنامج رغم أنني تلقيت عروضا وأشكر كل من قدم لي عروض، أميل للظهور الإعلامي في مناسبات أو بطولات معينة".

وكان سيد عبد الحفيظ قد رحل في ظروف غامضة قبل بداية الموسم الحالي، حيث تولي خالد بيبو إدارة الكرة في الأهلي خلفًا له، كما أن قرار رحيل مدير الكرة السابق بالمارد الأحمر صاحبه غضب جماهيري من عشاق الفريق.