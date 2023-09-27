أوسوريو يمنح أوباما راحة جزئية من مران الزمالك اليوم لتجهيزه لمواجهة أرتا سولار

اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك بأداء الفقرات الأولى من مران اليوم الأربعاء، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة وأنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري .

أوسوريو يوجه رسالة خاصة ل مصطفى شلبي قبل مواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

أحمد فتوح جاهز للمشاركة مع الزمالك في مواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية

تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية .

وشهد مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء مشاركة أحمد فتوح في التقسيمة الفنية بالكامل بعد الاطمئنان على حالته.

وتماثل أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

أوسوريو يجتمع بلاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية.

شهدت الجلسة التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني الكولومبي من اللاعبين ضرورة التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم اغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.

حسام عبدالمجيد يعود لتدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة سلبية

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الأبيض الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بعد حصوله على راحة من مران الأمس.

وتعرض حسام عبد المجيد للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي.

وخاض حسام عبد المجيد فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

عبدالله جمعة ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية



انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض عبدالله جمعة الفقرات الفنية في مران اليوم، بعد أن انتهى أمس من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامج تدريبي خاص لعبدالله جمعة من أجل الوصول للوزن المثالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.