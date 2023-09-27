أوكرانيا تبحث سبل التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الجرائم ضد التراث الثقافي

ناقش المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، في واشنطن، سبل تعميق التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مكافحة الجرائم ضد التراث الثقافي .

وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني عبر تطبيق "تليجرام"، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ - بأن "العدوان الروسي تسبب في أضرار غير مسبوقة للتراث الثقافي لأوكرانيا"، مضيفا أن "العدوان دمر تراثنا الثقافي وتضرر أكثر من 600 معلم تاريخي. ولا تزال عمليات النهب والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية مستمرة في الأراضي المحتلة مؤقتا. ويتطلب حجم هذه الجرائم استجابة حاسمة ومنسقة".

وذكر المدعي العام الأوكراني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتمتع بخبرة فريدة في هذا المجال، بما في ذلك استخدام آليات التعاون الدولي للبحث عن الممتلكات الثقافية الأوكرانية المصدرة بشكل غير قانوني وإعادتها، فضلاً عن إنشاء سجل للأشياء المسروقة.

وقال: "فقط بعد انتهاء الأعمال العدائية، سنتمكن من إجراء تقييم كامل للأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي لبلدنا. لكننا نكثف بالفعل جهودنا لتقديم جميع الجرائم المرتكبة ضد الأوكرانيين والثقافة الأوكرانية إلى العدالة".

وخلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وافق كوستين، على تعزيز التعاون بين المجموعة الأوكرانية للبحث ومصادرة الأصول ووحدة "كليبتو كابتشر" المكلّفة بإنفاذ العقوبات ومصادرة الأصول الفاخرة التي تخص الأثرياء الروس التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي ستساعد في ضمان المزيد من مصادرة أصول القلة الروسية (الأوليجارشية).