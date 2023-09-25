ألمانيا تُقر بإرسال مُعدات عسكرية شبه مُعطلة إلى أوكرانيا

أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، بأن برلين أرسلت إلى أوكرانيا مُعدات قديمة أو شبه مُعطلة، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت بيربوك: "لن يكون الأمر مفيدًا إذا وعدت فقط، وبعد ذلك لا يمكنك الوفاء به، أو تقديم شيء لا يعمل، كانت بعض مساعداتنا عبارة عن عينات قديمة جدًا، كنا نعلم، وقلنا هذا في البداية".

وأشارت إلى أنه يجب نقل الأسلحة مع الذخيرة، مُوضحًا تأخر عمليات التسليم بضرورة الحصول على موافقة إضافية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بعض الأسلحة التي أرسلها الجانب الألماني إلى القوات المسلحة الأوكرانية ربما لم تكن تعمل بسبب عدم تزويدها بقذائف مناسبة.

وتابعت أنها "لا تستطيع أن تقول بعد ما إذا كانت برلين ستزود كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى، فمن الضروري توضيح كل التفاصيل ومعرفة من يمكنه السيطرة عليها بالضبط، وهذا يستغرق وقتًا".

وزيرة خارجية ألمانيا تكشف عن العلاقات بين كييف وبرلين:

أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا باربوك"، بأن مُعظم الألمان يتساءلون عن جدوى دعم حكومتهم لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الإثنين.

وحسب "بلومبيرج" قالت بيربوك: "يطرح الكثير من الناس في الولايات المتحدة هذا السؤال: "أوكرانيا بعيدة عنا تمامًا، فما سبب أهميتها بالنسبة لنا؟" وهذا صحيح ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا هنا في ألمانيا".

وأكدت أنه "من الضروري أن نظهر للعالم أن الحلفاء سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر".

إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا:

وكانت صحيفة "دي تسايت" قد ذكرت أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا كان وقحًا مع نظيرته الألمانية بيربوك، التي أعلنت رفض برلين إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق بأنه سيتم دراسة قرارات برلين حول تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.