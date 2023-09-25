زيلينسكي يُؤكد: أوكرانيا تسلمت أول دفعة من الدبابات الأمريكية أبرامز

أعلن الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، أن دبابات أمريكية الصنع من طراز "أبرامز" وصلت إلى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الإثنين.

وقال زيلينسكي على تيليجرام: "أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".

كما قال مسؤولان أمريكيان، الإثنين، إن أوكرانيا تسلّمت أول شحنة من دبابات "أبرامز"، لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهما إن أول شحنة من دبابات "أبرامز إم 1" وصلت إلى أوكرانيا بعدما جرى شحنها يوم السبت.

وأضافا أنه "سيتم إرسال المزيد من أبرامز إم 1 في الأشهر المقبلة". ولم يكشفا عدد الدبابات التي تم تسليمها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، أن أولى دبابات أبرامز الأمريكية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل".

وكانت واشنطن تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار تعهد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم.

وشكّل قرار تزويد أوكرانيا دبابات أبرامز تحولا في الموقف الأمريكي، إذ كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أشاروا مرارا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.

بولندا تُحذّر زيلينسكي من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو

حذر رئيس الوزراء البولندي، "ماتيوش مورافيتسكي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح السبت.

وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".

وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".