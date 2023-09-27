"هل تصدق".. كارت شحن يجعلك قاتلًا

"هل تصدق" كارت شحن يجعلك قاتل!!حصلت "بوابة الوفد" على نصائح هامه من الخبير القانوني "عامر أحمد" المحامي وقال يقع الكثير منا أمام تلك التصرفات وهي، إذا قمت بشراء كارت شحن للهاتف بعد استخدامه قم بإتلاف تماماً فأنت لا تدري من الممكن حدوث جريمة قتل ويكون الدليل الوحيد هو ذاك الكارت فى مسرح الجريمة.

واضاف الخبير عدد من النصائح التي ومنها إذا استوقف شخص وطلب منك إستخدام الهاتف المحمول سواء مكالمه او ارسال رساله او استخدام موقع التواصل الاجتماعي لاتسمح.

واستكمل؛ اذا تعرضت لحادث اعتداء او أي شئ يهين ذاتك في مكان عام لا ترد الإساءة وقم بإبلاغ الشرطة لعمل محضر و بشهاده الشهود أمام النيابة تأكد تماما سيأتيك المعتدي متوسلا أليك يطالب رضاك حتى تتنازل عن المحضر.



وقال:اولاََ قبل القانون فإنها حرام شرعاً وهى العلاقات النسائية المشبوهة وبهذا يعرض الرجل حياتة الزوجية للخطر حيث من الممكن حدوث دعوة ضدك باثبات زواج او دعوى اثبات نسب وادعاء المرأة بأنها حامل وأنت لا تعرف أن هذا منك او من غيرك" فقد تأخذك إلى ابعاد لا تنتهي خاصة في وقتنا الحالي.