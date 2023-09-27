استقرار أسعار اللحوم بأسواق أسيوط اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

في السوق المحلي بمدينة أسيوط، تمت ملاحظة استقرار في أسعار اللحوم البلدي في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023. وعلى صعيد اللحوم الحمراء، لم تشهد الأسعار أي تغييرات كبيرة في هذا اليوم.

فيما يلي عرض لأسعار اللحوم الحمراء المتاحة في الأسواق المعلنة في أسيوط اليوم:

أسعار اللحوم الكندوز في سوق أسيوط اليوم:

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

سجل سعر الكندوز الكبير بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.

سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة حوالي 280 جنيها.

تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيهًا.

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجاموسي ما بين 280 و340 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الضأن ما بين 310 و380 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجملي ما بين 215 و220 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 280 و290 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو القائم من العجول المستوردة ما بين 150 إلى 180 جنيه.

تتراوح أسعار كيلو البقري الكندوز ما بين 320 و400 جنيه.

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى حوالي 320 جنيه.

سعر الجاموس القائم الذكر حوالي 350 جنيه.

سعر كيلو البقر القائم من الذكور حوالي 330 جنيه.

سعر كيلو البقر الأنثى حوالي 350 جنيه.

أسعار الكبدة في سوق أسيوط اليوم:

تتراوح أسعار الكبدة البلدية ما بين 270 و280 جنيهًا.

تتراوح أسعار الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيهًا.

تتراوح أسعار الكلاوي والقلب حوالي 200 جنيه للكيلو، وسعر السجق البلدي حوالي 220 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبدة ما بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ التابعة للدولة في سوق أسيوط اليوم:

تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية في منافذ الجيش حوالي 180 جنيها.

تتراوح أسعار اللحوم الهندية في المحلات حوالي 210 جنيها.

تتراوح أسعار البتلو البلدي ما بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو.

تتراوح أسعار الريش الضاني ما بين 380 و420 جنيها.

تتراوح أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر السجق البلدي حوالي 300 جنيه.

سعر السجق المستورد حوالي 110 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بسوق أسيوط اليوم :

يتراوح سعر اللحوم بين 200 و250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية يتراوح بين 90 و100 جنيه.

سعر اللحوم البلدية الكندوز يتراوح بين 200 و270 جنيهًا.

سعر اللحم الضأن يتراوح بين 240 و280 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة هو 140 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي هو 180 جنيهًا.

يذكر أن هذه الأسعار هي للإشارة فقط وقد تختلف حسب الجودة والموردين في الأسواق المحلية. إلا أنه من الملحوظ أن أسعار اللحوم الحمراء والأسماك قد استقرت اليوم في أسواق أسيوط.