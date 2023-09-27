الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي وطلائع الجيش
إنبي وطلائع الجيش

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي إنبي مع نظيره طلائع الجيش في اطار الجولة الثانية التى تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

txt

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

txt

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

الدوري المصري 

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويلعب إنبي مبارة اليوم أمام طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وطلائع الجيش

وتذاع مبالراة إنبي وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

ويواجه فريق إنبي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم ، بعد الهزيمة على يد الداخلية بهدف دون رد، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوزعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الأولي.

مواد متعلقة

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري.. بيراميدز والبنك الأهلي بدون أهداف في الشوط الأول

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة في الدوري المصري

فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة البنك الاهلي في الدوري المصري

ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

الدوري المصري.. وصول حافلة الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي

الجريدة الورقية