موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي إنبي مع نظيره طلائع الجيش في اطار الجولة الثانية التى تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

الدوري المصري

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويلعب إنبي مبارة اليوم أمام طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وطلائع الجيش

وتذاع مبالراة إنبي وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

ويواجه فريق إنبي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم ، بعد الهزيمة على يد الداخلية بهدف دون رد، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوزعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الأولي.