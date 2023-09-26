جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها في إطار منافسات الجولة الثانية.

بلدية المحلة ضد سموحة ..

يستعد فريق بلدية المحلة لاستقبال ضيفه فريق سموحة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي ويقودها الحكم محمد الغازي.

فيوتشر ضد الداخلية ..

ويفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه في السادسة مساء اليوم بتوقيت لاستقبال مباراة فيوتشر ضد الداخلية في إطار منافسات الأسبوع الثاني.

وستذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، وسيقود المباراة الحكم طارق مجدي.

يذكر أن الزمالك سقط في فخ التعادل على يد المقاولون العرب بالمواجهة التي جمعت بينهما أمس ليواصل الفارس الأبيض نزيف النقاط بعد التعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز.