الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة  بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 
غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا .

اقرأ أيضًا.. 

txt

طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي في انطلاق الدوري المصري


وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

الجريدة الورقية