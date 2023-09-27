إنبي يواجه طلائع الجيش بحثًا عن الفوز الأول.. والجونة يلتقي زد لتعديل مساره

الدوري المصري

تقام اليوم جولتين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ـ 2024، إذ يلتقي إنبي مع نظيره طلائع الجيش ويواجه الجونة نظيره زد في اطار الإسبوع الثاني بالمسابقة.

الدوري المصري

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه فريق إنبي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم ، بعد الهزيمة على يد الداخلية بهدف دون رد، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوزعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الأولي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الجونة مع نظيره زد، بحثًا عن الفوز الأول بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سموحة، فيما يخوض زد لقاء اليوم بعد الانتصار أمام الاسماعيلي بهدف دون رد.

مواعيد مباريات الدوري المصري

ـ إنبي وطلائع الجيش فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports

ـ الجونة وزد فى تمام الساعة 7 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports