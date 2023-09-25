أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة في الدوري المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن قائمة الفريق التي تخوض لقاء بلدية المحلة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري للمحترفين .

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قائمة سموحة الرسمي لمباراة بلدية المحلة

حراس المرمى:الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسن تيمور.

خط الدفاع:محمد المغربي وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد مصطفى وأحمد خالد.

خط الوسط:حسين فيصل وابوبكر محمد ولحسن دهدوه وشريف رضا ومحمود وحيد واسلام جابر وحمدي علاء ومحمود حليمو وعمرو قلاوه وعبداللطيف ودكوا دودو.

خط الهجوم:فادي فريد وحسام حسن ومصطفى بدري.

موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري المصري

تبدأ مباراة سموحة وبلدية المحلة مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت الإمارات.