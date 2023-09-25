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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة في الدوري المصري

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن قائمة الفريق  التي تخوض لقاء بلدية المحلة مساء غد الثلاثاء  ضمن منافسات الجولة الثانية  بالدوري المصري للمحترفين .

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قائمة سموحة الرسمي لمباراة بلدية المحلة 

حراس المرمى:الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسن تيمور.

خط الدفاع:محمد المغربي وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد مصطفى وأحمد خالد.

خط الوسط:حسين فيصل وابوبكر محمد ولحسن دهدوه وشريف رضا ومحمود وحيد واسلام جابر وحمدي علاء ومحمود حليمو وعمرو قلاوه وعبداللطيف ودكوا دودو.

خط الهجوم:فادي فريد وحسام حسن ومصطفى بدري.

موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري المصري 

تبدأ مباراة سموحة وبلدية المحلة مساء غد الثلاثاء  في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت الإمارات.

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