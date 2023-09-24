شركة هندية تتحدى جوجل.. إطلاق متجر تطبيقات مجاني



أطلقت شركة PhonePe منصة Indus AppStore Developer Platform يوم السبت، ووعدت بعدم فرض أي رسوم على النظام الأساسي أو عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق، حيث تتسابق شركة fintech المدعومة من Walmart للفوز بمطوري Android في أكبر سوق لشركة Google.

قالت الشركة الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في بنجالورو، والتي جمعت أكثر من 450 مليون مستخدم مسجل على تطبيق المدفوعات الذي يحمل اسمها، إن المطورين يمكنهم البدء في التسجيل وتحميل تطبيقاتهم على متجر التطبيقات "صنع في الهند" بدءًا من اليوم. يتميز متجر التطبيقات، الذي عقدت PhonePe أيضًا شراكة مع صانعي الهواتف للتوزيع فيه، بعشرات من الميزات ذات الصلة محليًا بما في ذلك دعم موفري الدفع الخارجيين و12 لغة هندية ونظام تسجيل دخول يتمحور حول أرقام الهواتف.

وأضافت أن شركة PhonePe لن تفرض على المطورين أي رسوم إدراج للسنة الأولى ولكنها ستنتقل إلى تكلفة "اسمية" بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لن تفرض الشركة الناشئة عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق، مقارنةً برسوم Google التي تتراوح بين 15% و30%. قالت شركة PhonePe، التي تقود سوق المدفوعات المستندة إلى UPI في الهند، إنها عينت فريقًا مقره الهند لتقديم الدعم للمطورين، ومعالجة مخاوف المطورين المحليين الذين كانوا غير راضين عن استجابات Google المتأخرة وساعات عمل المنطقة الزمنية في الولايات المتحدة.

أبلغ موقع TechCrunch عن خطة PhonePe لإطلاق متجر التطبيقات في أبريل. تعمل شركة PhonePe، التي جمعت 850 مليون دولار في الأرباع الأخيرة واستحوذت على IndusOS في عام 2021 ثم خاضت معركة قانونية لإكمال عملية الاستحواذ على الشركة الناشئة، في متجر التطبيقات لسنوات وترى داخليًا أنها خطوة استراتيجية حاسمة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المادة.

يأتي إطلاق Indus Appstore Developer Platform في وقت شعرت فيه العديد من الشركات الهندية والشركات الناشئة بالإحباط تجاه شركة Google، التي يعمل نظام تشغيل الهاتف المحمول Android الخاص بها على أكثر من 95% من جميع الهواتف الذكية في البلاد.

ولكن على الرغم من حجم السوق، فإن مطوري التطبيقات في الهند يضطرون دائمًا إلى العمل مع متجر تطبيقات واحد فقط لتوزيع تطبيقاتهم، حسبما قال أكاش دونجر، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في Indus Appstore، في بيان. (حتى مع توسع شركة أبل لوجودها في الهند بشكل متزايد، فإن حصتها في السوق تظل منخفضة في البلاد).

وأضاف: "تأمل شركة Indus Appstore في تزويد مطوري التطبيقات ببديل موثوق به لمتجر Google Playstore - وهو بديل أكثر محلية ويوفر اكتشافًا أفضل للتطبيقات ومشاركة المستهلكين".

محاولة PhonePe ليست الأولى من رجال الأعمال المحليين لمحاربة ما يقولون إنها رسوم باهظة يفرضها متجر Google Play. طرقت العديد من الشركات الهندية باب نيودلهي للتدخل في السنوات الأخيرة، وعلق البعض آمالهم على تحالف متجر التطبيقات الصغير بقيادة Paytm.

إن الشركة الناشئة المدعومة من Walmart، والتي كانت في السابق جزءًا من Flipkart، متفائلة بأن الدفع من هيئة الرقابة الهندية لجعل Google تقبل متاجر تطبيقات الطرف الثالث والميزات ذات الصلة بالاحتياجات المحلية، مثل التحليلات في الوقت الفعلي والصناعة المتعمقة ستكون رؤى الاتجاه وتقييمات المنافسين أكثر نجاحًا من المحاولات السابقة.

تعد الهند سوقًا خارجيًا رئيسيًا لشركة Google، حيث وزعت أكثر من 10 مليارات دولار في العقد الماضي حيث تسابق صانع Android للعثور على أسواق النمو الكبيرة التالية خارج الولايات المتحدة. تصل Google إلى أكثر من 700 مليون مستخدم للإنترنت في سوق جنوب آسيا ولكن تواجه انتقادات متزايدة والتدخل التنظيمي في البلاد.

وتعرضت الشركة لغرامتين لمكافحة الاحتكار في الهند قبل عام، واضطرت إلى إجراء العديد من التغييرات على اتفاقياتها التجارية مع صانعي الهواتف والشركاء الآخرين. جاء امتثال جوجل بعد أسابيع من تحذيرها من أن التغييرات في شروط أعمالها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وتؤدي إلى انتشار التطبيقات غير الخاضعة للرقابة والتي ستشكل تهديدات للأمن الفردي والقومي.

بالنسبة إلى PhonePe، يعد متجر التطبيقات هو الأحدث في سلسلة من الدفعات المقدمة من شركة التكنولوجيا المالية الناشئة حيث يتوسع ليشمل عدة فئات جديدة. أطلقت الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، تطبيقًا للتجارة الإلكترونية هذا العام وكشفت الشهر الماضي النقاب عن Share.Market، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين فتح حسابات التداول الخاصة بهم والاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.