الحرب الأهلية الليبيرية..سجن جندي سابق في فرنسا

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، بالاحتجاز المؤقت لجندي سابق اتهم في منتصف سبتمبر بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في ليبيريا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

ولم ترغب محاميته مارغو فان دير هافي في الاتصال بها مع ، قائلة إنها "مستاءة من هذا الحكم الذي يتعارض مع القرارات السابقة لقاضيين".

هذا الرجل من أصل ليبري، الضابط السابق في الجبهة الوطنية الليبيرية (NPFL) لزعيم المتمردين تشارلز تايلور، اتهم في 13 سبتمبر بارتكاب أعمال يزعم ارتكابها في ليبيريا، في مقاطعتي نيمبا وبونغ، بين 1 مارس 1994 وأغسطس 1996، أشار مصدر قريب من القضية لوكالة فرانس برس.

وهو متهم بالعنف والتعذيب باسمه، وربما كشريك، ولد في عام 1965 ، وعاش في فرنسا لأكثر من 20 عاما ، وهو على علاقة وأب ، وأدار حانة في Grand Est ، وفقا لمصدر مقرب آخر.

تم إجراء التحقيق من قبل رجال الدرك من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية (OCLCH).

وقد وضع الرجل تحت المراقبة القضائية ضد مشورة مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي طلب احتجازه قبل المحاكمة، والذي استأنف الحكم.

وكانت الحرب الأهلية في ليبيريا، التي أودت بحياة 250 ألف شخص بين عامي 000 و1989، واحدة من أكثر الصراعات دموية في القارة الأفريقية، مع مذابح وتشويه واغتصاب وأكل لحوم البشر والتجنيد القسري للأطفال.

وحتى الآن، لم تجر أي محاكمات في ليبريا بشأن الانتهاكات المرتكبة في ذلك البلد، ولكن العديد منها قد أجري في الخارج.

حكم على قائد المتمردين السابق كونتي كامارا في نوفمبر 2022 في باريس بالسجن مدى الحياة لتواطئه في جرائم ضد الإنسانية، وقد أعلن عن نيته الاستئناف.



