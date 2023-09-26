جنش: طموح فيوتشر كبير والروح رائعة بين اللاعبين

عبر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشرعن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الداخلية في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال جنش تعليقاً على خطاه في هدف الداخلية: " الاخطاء واردة واعتذرت لزملائي واشكرهم على مجهودهم في الشوط الثاني ونجحنا في العودة في المباراة ".

وأضاف: " الحمد لله لعبت دوراً في الفوز بالمباراة، اكتسبت خبرات بالتأكيد ونجحت في العودة في اللقاء ومساعدة زملائي على تحقيق الفوز رغم الخطأ في هدف الداخلية ".

وأكمل: " طموحنا يكبر موسماً بعد آخر، لدينا مجلس إدارة محترم وجهاز فني محترم وهنك روح رائعة بيننا كلاعبين ".

وأتم: " الجميع كان يقاتل من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته في الشوط الأول واتمنى ان نستمر بنفس هذه الروح ".