جنش: الصفقات الجديدة إضافة وهدفنا تحقيق بطولة لفيوتشر

علق محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على خضوع الفريق لبعض القياسات البدنية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي بالنادي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، قال جنش:"القياسات البدنية بتساعدني على معرفة النواقص البدنية لدي، وبتفيدني انا على المستوى الشخصي كرياضي، وبالنسبة لي شيء مهم جدًا".

وأضاف:"استخدام القياسات البدنية بطول عمر اللاعب في الملاعب، وذلك بسبب الاهتمام بالنواحي البدنية، وأشكر النادي على توفير هذه الأمور لنا".

وأتم:"الصفقات الجديدة إن شاء الله تكون إضافة لنا، ويقدروا يفيدونا في الموسم القادم، والجميع هنا في فيوتشر لنا هدف واحد وهو تحقيق نتائج جيدة، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة للنادي".