لقي شخصين مصرعهما، داخل حريق نشب بشقة سكنية في عقار مكون من 11 دور بالطابق الأرضي وامتد إلى الكافيه المجاور للشقة بشارع جمال عبدالناصر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وجارٍ السيطرة.

مصرع شخصين في حريق بالطابق الأرضي لعقار بمدينة نصر:

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة ولإحكام السيطرة عليه، ويجري رجال الحماية المدنية استخراج الجثتين، والسيطرة على الحريق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا حمل رقم 1889 يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 11 طابقًا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل الطابق الأرضي وامتد إلى الكافية المجاور، مما أسفر عن مصرع شخصين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

السيطرة على حريق مصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور:

وفي سياق آخر أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم السيطرة على حريق مصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور بالكامل، مشيرًا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية ناتجة عن الحريق وأن الخسائر في محتويات المبنى فقط.

وأوضح المحافظ في بيان له، أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300م مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد نشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وقد تم الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجي سعة 35 طنًا ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء، حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية المدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وأكد المحافظ، أنه تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتمت السيطرة وإطفاء الحريق.