الدفع بـ 9سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق بأرض زراعية في بنها

سيطرت الحماية المدنية بالقليوبية ، مساء اليوم الثلاثاء،علي حريق شب في مخلفات زراعية بمنطقة كفر الأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية، حيث تمت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي الزراعية المجاورة له، دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء.

الدفع ب9سيارات إطفاء .. السيطرة علي حريق بأرض زراعية في بنها

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم محمد شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفر الأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخالفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع في الحريق.

على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

سقوط ديلر الحشيش في قبضة الأمن بالقليوبية

كما ضبطت الأجهزة بمديرية امن القليوبية، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه بقضيتين، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، حال ممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، والتحفظ على السلاح والذخائر، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة المركز.

على الفور جرى استصدار إذن النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط "انس ك ش"، 29 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه بقضيتين، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لإتجاره بالمخدرات بالقاهرة، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر تستخدم على نفس السلاح، وكمية من المواد المخدرة "حشيش"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق.