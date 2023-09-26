سيدة تُزهق روح زوجها على طريقة سفاح الجيزة

فزع مُشاهدو مُسلسل "سفاح الجيزة" من فظاعة ما اقترفته يداه، وكيف تيبس فؤاده حتى تبلدت مشاعره ولم يُبالي بضحايا أفقدهم حياتهم في لحظات الغدر.

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والمتأمل فعلاً في قصة سفاح الجيزة الحقيقية يستعجب من الصلابة التي أوصلته لإزهاق أرواح المجني عليهم وتقطيع أوصالهم والاحتفاظ بجثمان زوجته على سبيل المثال في ثلاجة استقرت في منزله.

لحظات الغضب تُكلف رجلًا عُمره..صدمة أم

قصتنا اليوم هي بمثابة امتداد لقصة سفاح الجيزة بتفاصيلها البشعة، وفيها تخلت سيدة عن مشاعرها الإنسانية الطبيعية، وأقدمت على إزهاق روح زوجها والتمثيل بجثمانه بشكلٍ بشع.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على سيدة في ولاية نيفادا بعد أن أزهقت روح زوجها، وقطعت رأسه أيضًا.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المعنية وجهت تُهمة إنهاء الحياة للسيدة ديفين مايكلز- 45 سنة بعد أسبوع من العثور على جثمان زوجها جوناثان ويليت – 47 سنة في منزلهما.

البشع في القصة أن من اكتشف الجريمة كانت والدة الزوج والتي وجدته مُدرجًا في دمائه من دون رأس على سرير بيته، وعثرت السلطات على مُنظف وعقار الأمونيا بجوار الجثمان.

المجني عليه

وأشارت مصادر محلية إلى أن الجانية بعد أن قامت بفصل الرأس عن الجسد، وضعت رأس ضحيتها في صندوق القمامة، وعقب ذلك قام رجال النظافة بتفريغ الصندوق تمهيدًا للتخلص من النفايات على طريقتهم.

وتمسكت الجانية بانتفاء القصد الجنائي، وأكدت على أن زوجها أساء مُعاملتها على حد قولها، وكان يُغضبها فضربته بعصا خشبية على رأسه.

وأكدت المُجرمة على أنها لم تقصد إنهاء حياة الجاني ولكنها أرادت إيذائه بشكلٍ كافٍ ليذهب إلى المُستشفى، وذلك لأنها أرادت أن تجد سبيلًا للتفكير في كيفية تصرفها مع أبنائها.

ونفت مُقربة من الضحية ادعاءات الجانية، وقالت عن الراحل :"أنا مُمتنة له على السنوات الخمس الأخيرة، لقد كان جيدًا جدًا للحياة في هذا العالم، لقد بذل أفضل ما لديه لصناعة عالم سعيد".

وقالت شقيقة الضحية وتُدعى فاليري :"أخي كان محبوبًا من الكثير من الناس".

وتابعت :"جوناثان تمتع بالشخصية والكاريزما التي جذبت له الجميع، فلترقد بسلام يا جوناثان، نحن جميعًا نُحبك".