دفاع المُتهم بالتعدي على مضيفة القاهرة الجديدة: حسن الخُلق حافظ للقرآن

أكد المُحامي جورج برسوم، دفاع المُتهم بالتعدي الجسدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة، إن مُوكله حسن السير والسلوك ومشهود له بالخلق القويم.

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وقال برسوم، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، إن موكله ليس ذو صلة بالواقعة من قريب أو من بعيد، وشدد على تمتعه بالخُلق الحميد والتربية العالية فضلا عن علمه.

وأشار مُحامي الدفاع إلى أن موكله كان ترتيبه الرابع على دفعته في 2018 بتقدير امتياز، وكان مُنخرطا في الدراسات العليا.

ولفت إلى أن مُوكله يوم الواقعة كان يستخدم هاتفه المحمول في كتابة رسالة عبر تطبيق واتساب، وأثناء سيره اصطدم بالمُبلغة بشكلٍ عفوي.

وأشار الدفاع إلى أن المنطقة التي قيل إن الواقعة قد تمت فيها تشهد انتشارا لكاميرات المُراقبة، مُتسائلا: "كيف لم تُوثق الواقعة أي كاميرا منهم ؟".

ولفت إلى أن موُكله رغم حداثة سنه يُعطي دروسا في اللغة العربية وعلوم الدين، وشدد على أنه تلقى شهادات من مشيخة الأزهر تُفيد حصوله إجازة في القرآن الكريم.

وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 31 أكتوبر، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال و محمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.

وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.

وقالت المجني عليها أنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

وأضافت المُبلغة :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هارباً ولم استطيع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".

وستشهد الجلسات المُقبلة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، وسيسرد الدفاع أسس طلب البراءة، وستفصل المحكمة في القضية بعد أن تستمع لمُرافعات النيابة والدفاع.