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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطارالأقصر الدولي يشهد تشغيل العديد من الرحلات الجوية الوافدة

مطار الأقصر الدولي
مطار الأقصر الدولي

استعدادا لانطلاق الموسم الشتوى الجديد وتنفيذا لرؤية الدولة المصرية من أجل الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وفي ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تحقيق التكامل بين الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إيركايرو الذراع منخفض التكاليف وشركات الطيران الخاصة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

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شهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الاقصر والتى تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصه خلال الموسم الشتوي.

حيث تم إعادة تشغيل رحلات الشركة  الوطنية مصر للطيران من  مدينة لندن إلى مدينة الأقصر، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعياً حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد ؛ بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير (مدريد/ الأقصر) ، وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير (برشلونة / الاقصر).

 

هذا وتسيير شركة إيركايرو رحلاتها من المدن الاسبانية إلى مدينة الاقصر بواقع رحلتين أسبوعيا إلى مدريد ورحلة واحدة أسبوعيًا من (مالجا – بلباو –فالنسيا – برشلونة ) إلى الأقصر ورحلة أسبوعيا من مدينتى (روما – ميلانو) بإيطاليا بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من (باريس إلى الأقصر)، كما شهد مطار الأقصر تشغيل أولى رحلات شركة النيل للطيران إلى العاصمة الإيطالية روما إعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها من مدينتى ( ليون / نانت) الفرنسية إلى مدينة الأقصر إعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تشغيل أولى رحلات شركة نسمة للطيران القادمة من أسبانيا خلال نفس الشهر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي.

ضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد 

وفى هذا السياق وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولى بوجه خاص بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات  والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة  للركاب خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات  مما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية ، كما أشار وزير الطيران المدني إلى ضرورة التنسيق المشترك مع  كافة الجهات المعنية بمطار الاقصر الدولى من أجل الخروج بموسم شتوى ناجح والذي من المقرر أن يبدأ مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

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