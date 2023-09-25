وزارة الرياضة تُطلق ثاني فعاليات حملة سند شباب الصعيد بنادي الطيران بالمنيا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، ثاني فعاليات حملة "داعمون ياشباب مصر"، بنادي الطيران، بمشاركة 500 شابًا وشابة من أعضاء القيادات الشبابية.

وتأتي هذه الحملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهاته المستدامة بتبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع.

وتحدث المشاركون في اللقاء حول حث الشباب على المشاركة السياسية وبناء الوعي وعمل حملات طرق الأبواب، إلى جانب عرض إنجازات الدولة المصرية للتعرف على كم الانجازات التي تتم على أرض الواقع وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور كلًا من مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظه، الدكتور محمد حمدي، معاون وكيل الوزارة، محمود نصر منسق كيان سند شباب الصعيد بالمحافظة.

يُذكر أن كيان سند شباب الصعيد هو أحد الكيانات التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، ولديه العديد من الأنشطة والفعاليات، وآخرها توصيات قمتي شباب الصعيد التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣، جاءت نحو إطلاق حملة "داعمون ياشباب مصر" بمحافظات الجمهورية، بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.