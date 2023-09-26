الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

الفريق أول محـمد
الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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وقام الفريق أول محمـد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

 

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب فى تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.


وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ، مشيراً إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية فى مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة ،حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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