السيسي: الدولة مهمومة بجودة التعليم وهدفنا ليس بناء المدارس فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حجم الانفاق على التعليم الأساسي لا يكافئ عدد الطلاب بواقع 25 ملايين طالب، موضحًا: “أقول هذا الكلام لأننا كلنا مسؤولون عن هذا الأمر، لست وحدي أو رئيس الحكومة أو وزير التعليم”.

بناء مدرسة

وأضاف “السيسي” خلال فعاليات “جلسة بناء الإنسان” بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟ يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط.

بناء حقيقي للشخصية

وتابع: “التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقي للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك”.