690 فرصة عمل جديدة بالسياحة في الغردقة.. التفاصيل

افتتحت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، في 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم، والقصير، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر".

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن برامج التدريب المجانية التى توفرها الوزارة.

وقال هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، إن الملتقى فرصة لالتقاء أصحاب الأعمال، وممثلى الشركات، مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل وشروطها وتوعية الشباب باحتياحات سوق العمل، وطرق التقديم فيها وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات "السوق"، وإن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة التحقق من "مصداقية فرص العمل" واستلام "العقود " والتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم، ومراقبة تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك فى ضوء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم للشباب من الجنسين.

الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات

وأضاف عبدالعزيز، أن الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة، موضحًا أن الملتقى شهد تسليم منتجات من الدورات التدريبية على أسر أكثر احتياجًا.

وأكد مدير المديرية انه على هامش فعاليات الملتقى جري تسليم 10 عقود عمل لذوى همم وهم: أحمد محمد يوسف، ومحمد على محمد ، وعبد الله محمد عبد الله ، ورجب كمال أبو المجد ، ومكاريوس خلف توفيق، وأحمد محمد حسانى ، وعمرو ذكى رفاعى ، وياسر حسن عبد الراضى ، وأحمد صبري توفيق ، وخلود حسن محمد ، وذلك للعمل فى فنادق تيتانيك وماريوت وهيلتون وبريميير لوريف ، على مهن :مشرف غرف ، وعمال خزينة ، وعمال تجهيز وتحضير ، وعامل يونيفورم ، وسباك ، ومراقب أمن ، وفنى غلايات.

كما جرى تسليم 15 شنطة ملابس لشباب من منتجات متدربات برامج التفصيل والخياطة بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، والتى توفرها المديرية للشباب من الجنسين بالمجان طوال العام على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتدريبهم للاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم فى تنفيذ خطط التنمية.