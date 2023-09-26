رسميًا.. عبد الله جورج يعتذر عن انتخابات الزمالك من أجل حسين لبيب

اعتذر الدكتور عبد الله جورج المرشح عن انتخابات الزمالك القادمة سباق الانتخابات بهدف دعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب.

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بيان عبد الله جورج

نشر عبد الله جورج بيان صحفي عبر صفحتة الشخصية يفيد باعتذارة عن استكمال مهمة انتخابات القلعة البيضاء من وحدة الصف وجاء كالتالي :" الزمالك اولا، السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم ،تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك الي ابنائه.

أضاف :" منذ تم الاعلان عن اجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة اي من المجلس السابق او اتباعه والمحسوبين عليه الي المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهه متماسكه من الشرفاء القادرين علي قياده النادي الي عهد جديد".

أكمل في تصريحاته:" وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من مجبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب و الكابتن احمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدا المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة ".

وأشار عبد الله جورج إلى: " ثم تقدمت باوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمه في اعاده النادي الى الطريق الصحيح ،منذ اعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة او تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع اعلاء المصلحة العامة.

شدد في بيانة الصحفي :" ولذلك فأنني وبعد دراسه الموقف والتشاور مع عدد من القامات و محبي النادي. ورغم ان المؤشرات كانت تؤكد قدرتي علي المنافسه الانتخابيه والفوز بمقعد مجلس الاداره".

أرداف :" الا ان الرأي ومن موقف القوه استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الايثار وتوحيد الصف لأعلاء مصلحه النادي وجعل شعار الزمالك اولا حقيقه واقعه".

تابع :" لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم و التاييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لاسيما بعد مناقشه ودراسه افكارها وخطط عملها بحسبانها الاولى والاجدر لقياده النادي في هذه المرحله الفارقه من تاريخه".

أتم تصريحاتة :" اخيرا...انني اذا اسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم اعضاء الجمعيه العموميه منذ اعلان ترشحي للانتخابات

فأنني اعاهدهم ان ابقي ما احياني الله في خدمه النادي وجماهيره و اعضائه استمرار لمسيره العائله التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك

و الله ولي التوفيق،د. عبدالله جورج سعد ،رقم العضوية ١.

ومن المقرر ان تعقد انتخابات الزمالك يوم 20 من شهر أكتوبر 2023.