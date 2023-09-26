أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك استعدادا لأرتا سولار الجيبوتي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له.

وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب أمس في مسابقة الدوري ، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية.