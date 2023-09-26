عودة رباعي الزمالك للتدريبات الجماعية

عاد الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا و حمزة المثلوثي لاعبو الأبيض للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، ، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.



وتخلف الثلاثي عمر جابر و دونجا و حمزة المثلوثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري وفقا للقرار الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتجهيزهم لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف.



خاض الرباعي فقرات مختلفة بمران اليوم سواء الجزء التأهيلي و البدني بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة.



في سياق متصل، حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.



جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.



وتقرر خضوع حسام عبد المجيد لفحوصات طبية و أشعة للاطمئنان على إصابته و تحديد البرنامج التأهيلي و العلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان الزمالك تعادل مع المقاولون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين إيجابيا بهدف لكلاهما.

