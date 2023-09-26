انفجاران قويان يهزان السويد وصراع بين عصابات

هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبانٍ، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الانفجاران مرتبطين ببعضهما البعض أم لا.

ووقع الانفجار الأول في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، أمس الإثنين، وفق لما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات، فيما أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

ومن جانبها، ذكرت الاذاعة السويدية اليوم الثلاثاء أن الانفجار الذي وقع فى لينكوبنغ مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.

والخلافات بين العصابات الإجرامية صارت مشكلة متنامية في السويد مع إطلاق النار من السيارات المارة والتفجيرات.

وتفيد التقارير أن عصابتين، إحداهما يقودها مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها ملازمه السابق، تتقاتلان على المخدرات والأسلحة.

وحتى الآن هذا العام، وقع 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 73 آخرين. العدد لا يشمل الانفجارات الأخيرة.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء سكان المنطقة المتضررة في لينكوبنغ إلى منشأة رياضية قريبة.

حريق متعمد في مسجد بالسويد

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، تسبب حريق في أضرار جسيمة في مسجد جنوبي شرقي السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن حريق متعمّد.

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق في الحادث جار.

وقال الضابط في فريق الإنقاذ أندرس سيسلر إن "المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلا للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق الضابط.

وتكررت في السويد -حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم- في الآونة الأخيرة حوادث الإساءة للمصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم لاستدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

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