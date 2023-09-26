الإيقاع بـ 7 سارقين في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (5أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهًا عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111هاتفًا محمولًا – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

ضبط (سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات") لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها "كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق"، والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية" أمكن ضبطه.

ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال استقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سيىء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه واعترف بعلمه بأن المضبوطات منمتحصلات واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.