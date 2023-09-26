الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: "الدولة حققت طفرة في التعليم رغم مجابهة الإرهاب"

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن هناك تطورًا مهمًّا حدث في ملف التعليم خلال الـ8 سنوات الماضية، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

 

 أضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تُجابه إرهابًا وتطرفًا، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحله، قائلًا: “يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبًا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب”. 

 

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية. 

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