سقوط مستريح الاستثمار العقاري في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بتهمة النصب على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ا" 46 سنة محاسب موظف وعدد "3" آخرين جميعهم مقيمين بنطاق محافظة سوهاج بتضررهم من البطل . م . ع . ع 59 سنة موظف ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية "تبديد" لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.500.000 " مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية 25 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.