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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سله الزمالك تهزم الاهلي الليبي في بطولة الدوحه الدوليه

سلة الزمالك
سلة الزمالك

حقق الفريق الاول لكرة السله بنادي الزمالك فوزا ثمينا علي نظيره فريق الاهلي الليبي بنتيجه 72/65 وذلك ضمن اطار الجوله الاولي لمجموعه الثانية لبطولة الدوحه الدوليه التي تقام في قطر في الفترة من 25 الي 30 سبتمبر الجاري.

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وجاءت نتيجة الفترات
17/12
37/30
50/41

72/65

من المقرر أن يلتقي الفريق نظيره فريق ميرالكو بواتس الفلبيني في الجوله الثانية لمجموعه الثانية لبطولة الدوحه الدوليه 

وتقام  البطوله بمشاركة 8 فرق
  وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي 
من المقرر ان يخوض سله الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني 

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

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