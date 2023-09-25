سله الزمالك تهزم الاهلي الليبي في بطولة الدوحه الدوليه

حقق الفريق الاول لكرة السله بنادي الزمالك فوزا ثمينا علي نظيره فريق الاهلي الليبي بنتيجه 72/65 وذلك ضمن اطار الجوله الاولي لمجموعه الثانية لبطولة الدوحه الدوليه التي تقام في قطر في الفترة من 25 الي 30 سبتمبر الجاري.

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وجاءت نتيجة الفترات

17/12

37/30

50/41

72/65

من المقرر أن يلتقي الفريق نظيره فريق ميرالكو بواتس الفلبيني في الجوله الثانية لمجموعه الثانية لبطولة الدوحه الدوليه

وتقام البطوله بمشاركة 8 فرق

وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي

من المقرر ان يخوض سله الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.