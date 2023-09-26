كوريا الجنوبية تدعو اليابان للالتزام بخطة تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اليابان إلى الالتزام بخطة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما، وحث بيونج يانج على وقف تطويرها النووي غير القانوني واستفزازاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها في الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقال وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي لي جونغ-هو إن التطوير النووي غير القانوني والتهديدات لكوريا الشمالية تشكل تحديا خطيرا للسلام والأمن ،وتهديدا خطيرا لنظام منع الانتشار الدولي"، وحث كوريا الشمالية على وقف استفزازاتها غير القانونية والتخلي عن الأسلحة النووية، معربا عن رغبة الحكومة الكورية الجنوبية في التعاون مع المجتمع الدولي للرد على قضية كوريا الشمالية.

ومن جهة أخرى أوضح "لي" أن الحكومة أعطت الأولوية لتعزيز النظام البيئي للطاقة النووية خلال سنة واحدة، حيث تعتبر الطاقة النووية كوسيلة لحياد الكربون وأمن الطاقة، مضيفا أنه بناء على ذلك، تعمل كوريا الجنوبية على تسريع تطوير الجيل القادم من المفاعلات النووية، وتركز على نشر التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم من خلال المشاركة في بناء محطات طاقة نووية جديدة.

وقال "لي" "إنه في عصر تعتبر فيه الطاقة النووية مهمة للغاية في العرض والطلب على الطاقة، فإن كوريا الجنوبية ستدعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز وتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

ومن المقرر أن يشارك "لي" أيضا على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنتدى العلمي وحفل افتتاح معرض التكنولوجيا الكوري الجنوبي للترويج للمفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات في وقت لاحق من اليوم/ الثلاثاء/.

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