الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين بالجيش الثاني

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجى
ذي مستويين والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر يلتقي الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندي

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الفريق أسامة عسكر يناقش مجالات التعاون العسكري مع رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية



وألقى اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مؤكدًا حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الاستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسئوليات والمهام تحت مختلف الظروف.


أعقبها عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق
بين كافة التشكيلات والوحدات بالمشروع والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.


كما تم فرض عدد من المواقف الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى مايتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية واستعداد عالٍ لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم وفقًا لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.


ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات، حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
 

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الجريدة الورقية