الدوري المصري.. بيراميدز والبنك الأهلي بدون أهداف في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بيراميدز والبنك الأهلي، في المباراة التى تحمع الفريقين حاليا، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الإسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين حتى مرور الدقائق الاولى من المباراة لينجح بيراميدز فى احكام السيطرة على نظيره البنك الاهلى، لكن دون ترجة للسيطرة الى أهداف، حتى الربع ساعة الاولى.

وتعافى فريق البنك الاهلي ليبادل بيراميدز الهجمات لكن على استحياء لكن دون هز شباك السماوى.

وشهدت الدقيقة 40 من احداث المنعطف الاول احتساب حكم الساحة الى ركلة جزاء على فريق بيراميدز ولكن بعد الرجوع الى تقنية الفيديو تم إلغائها لينتهى الشوط الاول بدون أهداف بين الفريقين.

ويلعب تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:"شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي".

كما يخوض البنك الاهلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع :أيمن أشرف ، سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو

خط الوسط :محمود سيد ، محمد فتحي ،احمد مدبولى ، أحمد النادرى ، جريندو

خط الهجوم : كريم بامبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء .. “حسن شاهين،أسامة فيصل ،سيرجى اكا، أمير مدحت، محمد بسيوني ، إبراهيم حسن ، معاذ الحناوي ، عماد فتحى ، أحمد ياسر