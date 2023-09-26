عاجل
نشرة أخبار التوك شو.. إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية وزواج هالك هوجان في سن الـ70 محافظ القليوبية يعلن السيطرة علي حريق مصنع العبور (صور)
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد سالم: عاتبت أحمد علاء بسبب إحتفاله في لقاء الزمالك

محمد سالم
محمد سالم

اكد محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب أن فريقه حقق نتيجة جيدة بعد التعادل مام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن منافسات بطولة الدوري.

txt

الزمالك يكشف فضائح أمين عمر ويطالب بإعادة اللقاء وإحالته للتحقيق

وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "حضرنا للمباراة بشكل جيد وبعد مباراة بلدية المحلة قومنا بالتجهيز للقاء الزمالك".

وتابع :"عاتبت أحمد علاء بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف أمام الزمالك".

وأكمل :"أحمد علاء برر لي طريقة احتفاله بسبب هتاف الجماهير بالستة منذ بداية اللقاء لكنه في النهاية خرج واعتذر بعد اللقاء"

الجريدة الورقية