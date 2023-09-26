محمد سالم: عاتبت أحمد علاء بسبب إحتفاله في لقاء الزمالك

اكد محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب أن فريقه حقق نتيجة جيدة بعد التعادل مام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "حضرنا للمباراة بشكل جيد وبعد مباراة بلدية المحلة قومنا بالتجهيز للقاء الزمالك".

وتابع :"عاتبت أحمد علاء بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف أمام الزمالك".

وأكمل :"أحمد علاء برر لي طريقة احتفاله بسبب هتاف الجماهير بالستة منذ بداية اللقاء لكنه في النهاية خرج واعتذر بعد اللقاء"