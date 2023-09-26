الزمالك يكشف فضائح أمين عمر ويطالب بإعادة اللقاء وإحالته للتحقيق

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الدوري، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري

وجاء نص خطاب نادي الزمالك على النحو التالي:

السادة- الاتحاد المصري لكرة القدم

السادة - رابطة الأندية

تحية طيبة

بشأن الأداء التحكيمي الغير محايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك و نادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣

نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم غير المحايد أمين عمر

و نشير إلى بعض اللقطات التي تثبت أن قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة و له كثير من الوقائع.

أولا : قرار عدم احتساب ركلة جراء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار الذي أشار بأحقية نادي الزمالك في ضربة جزاء ، و لكن ميول هذا الحكم كانت أقوي من الامتثال لقرار الڤار ( مرفق الفيديو محادثه المدعو أمين عمر مع حكم الڤار)

ثانيا: تعمد إنذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لإرهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي )

ثالثا: احتساب عدد ٨ دقائق وقت بدل ضائع و استكماله للمباراة حتي أحرز المنافس هدف في الدقيقة ٩ أي بعد انتهاء الوقت بدقيقه.

و علي ما سبق

يطلب نادي الزمالك بالآتي :

– إحالة المدعو أمين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرًا لميوله للفريق المنافس إلى التحقيق .

– إعادة المباراه طبقا للائحة نظرا لتأثير الأخطاء التحكيميه علي اللقاء والنتيجه و يوجد أخطاء في تطبيق القانون ما أثر علي نتيجة المباراة

– عدم اسناد أي مباراه لهذا الحكم الضعيف فنيًا